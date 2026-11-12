У пациентов с болезнью Паркинсона во время бодрствования чаще фиксируют медленные мозговые волны, которые обычно связывают с глубоким сном или состоянием, похожим на сон. Участники с этим заболеванием также имели более выраженную дневную сонливость, а характеристики медленных волн были связаны с незначительными галлюцинациями и худшими когнитивными показателями, сообщает News-Medical.

Данные электроэнцефалографии

Авторы исследования во главе с Фоско Бернаскони использовали электроэнцефалографию для регистрации мозговой активности 84 пациентов с болезнью Паркинсона и 30 здоровых пожилых участников контрольной группы.

У пациентов с болезнью Паркинсона регистрировали большее количество в минуту медленных волн, похожих на те, что возникают во сне, чем в контрольной группе. У этих участников также отмечали большую дневную сонливость.

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Галлюцинации и когнитивные показатели

Исследователи установили, что амплитуда таких волн была выше у пациентов, у которых были незначительные галлюцинации. Амплитуда волн также коррелировала с худшими результатами клинической оценки когнитивных функций.

Медленные волны обычно наблюдают у здоровых людей во время сна, хотя они могут кратковременно возникать и в состоянии бодрствования — в частности, во время непроизвольного отвлечения мыслей или дневной сонливости. Ранее было известно, что у людей с нейродегенеративными заболеваниями, в том числе болезнью Паркинсона, изменяются медленные волны во время сна, а также чаще встречаются нарушения качества сна и чрезмерная сонливость днем.

Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Авторы отметили, что будущие исследования должны выяснить, возникают ли такие изменения медленных волн уже на продромальной стадии болезни Паркинсона. По их мнению, характер этих волн потенциально может помочь выявлять людей с риском развития заболевания.

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