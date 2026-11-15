В Пекине вступил в силу запрет на владение дронами — The Japan Times

15 ноября в Пекине, Китай, вступил в силу запрет на владение и хранение беспилотных летательных аппаратов. Ограничение распространяется на городские и сельские районы муниципалитета площадью около 16 400 квадратных километров, сообщает The Japan Times.

Запрет на хранение и перевозку

Власти Пекина объявили об этом решении в сентябре. Оно запрещает владеть и хранить дроны с целью усиления безопасности столицы. Также запрещено ввозить в город беспилотники и их компоненты.

До вступления правил в силу владельцы должны были избавиться от устройств: перепродать их в одобренных пунктах выкупа или онлайн либо вывезти дроны за пределы территории действия запрета. Тем, кто продолжит владеть дроном, могут грозить штраф и конфискация оборудования.

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Исключения и предыдущие ограничения

Исключения в отношении полетов могут предоставляться для конкретных задач, в том числе борьбы с терроризмом, правоохранительной деятельности, экстренной помощи, сельского хозяйства и научных исследований.

В мае 2026 года Пекин уже запретил продажу дронов. Тогда владельцы должны были зарегистрировать устройства в органах власти, но могли оставить их у себя. Новые ограничения ввели на фоне опасений по поводу безопасности воздушного пространства после того, как в июне небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб города: пилот погиб, еще 13 человек получили ранения.

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