В Пенанге, Малайзия, 73-летний мужчина погиб после того, как оползень обрушился на двухэтажный дом в районе Таман-Сери-Рамбай в Пая-Терубонге. Инцидент произошел утром 25 октября. По данным Channel NewsAsia, экстренные службы получили сообщение об оползне в 8:36.

Три человека оказались в зоне оползня

Во время инцидента в зоне оползня находились три человека. Двоих из них спасли, однако 73-летний мужчина остался под обломками. Спасатели констатировали его смерть на месте, а тело извлекли примерно в 11:00.

Городской совет острова Пенанг остановил работы по строительству кондоминиума на склоне неподалеку от места происшествия. Мэр совета А. Раджендран заявил, что решение приняли для проведения расследования. По его словам, дорожный проект и строительство кондоминиума продолжаются более года, а в районе также проводят работы по стабилизации склона.

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Предварительные причины оползня

Член исполнительного совета штата Пенанг по вопросам инфраструктуры, транспорта и цифровых технологий Заирил Хир Джохари сообщил, что стабилизация отдельных участков склона на момент оползня еще не была завершена. По его словам, от оползня пострадал именно один из таких незавершенных участков.

Окружной чиновник Исма Сухаими Шайрфф отметил, что движение грунта на месте фиксируют, несмотря на сухую погоду. По предварительным выводам властей, утечка в водопроводной трубе на склоне и засоренные дренажи могли привести к накоплению воды и вызвать оползень. Он также предупредил, что в случае дальнейшего смещения грунта на площадке могут упасть тяжелый кран и крупные бетонные блоки.

Эвакуация возле места происшествия

Открытый склон планируют накрыть пластиковым покрытием для защиты от дождя. Жителям шести домов возле места происшествия приказали эвакуироваться.

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