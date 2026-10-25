В провинции Пенджаб в Пакистане более 50 частных приютов для детей остаются незарегистрированными, а власти не располагают актуальными данными о количестве детей в учреждениях стационарного ухода и условиях их проживания. Как сообщает The Express Tribune, Бюро по защите и благополучию детей Пенджаба выдало лицензии лишь 14 таким учреждениям.

Данные об учреждениях не обновлялись

Исследование бюро, проведенное в 2021–2022 годах совместно с UNICEF Pakistan, выявило в Пенджабе 105 учреждений стационарного ухода: 41 государственное и 64 частных. В них находились 5762 ребенка. В то же время у правительства до сих пор нет обновленной информации об этих учреждениях и их воспитанниках.

В бюро сообщили, что рассматривают заявки еще от четырех-пяти учреждений. Перед выдачей лицензии чиновники проверяют здание, персонал, условия и организацию ухода за детьми, а после лицензирования должны проводить периодические инспекции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Случаи вмешательства полиции

Опасения по поводу надзора за частными приютами усилились после гибели 15-летнего сироты Васима Аббаса в Мултане. Мальчик жил в сиротском приюте, которым управляла неправительственная организация, и был направлен к подрядчику для обучения электротехническому делу. По данным источника, подрядчик якобы преследовал его и переехал автомобилем; полиция зарегистрировала дело об убийстве. 20 октября бюро отклонило заявку приюта на регистрацию, сославшись на обеспокоенность защитой и надзором за детьми.

В апреле 2024 года из незарегистрированного сиротского приюта в Гаджумате, Лахор, забрали 32 детей, которые, по данным бюро, жили в двух небольших комнатах. Медицинские осмотры не подтвердили сексуального насилия, однако против руководителя учреждения зарегистрировали дело по закону Пенджаба о нуждающихся и безнадзорных детях.

В сентябре 2025 года под защитную опеку взяли 18 детей после появления в социальных сетях видео с насилием в незарегистрированном учреждении в Чичаватни. Полиция заявила о физическом насилии над детьми, задержала одного воспитателя и зарегистрировала дела против администраторов учреждения. В Пенджабе работают 11 институтов защиты детей, а из 25 созданных подразделений защиты детей функционируют только шесть.

Читай нас в