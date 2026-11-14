В пакистанской провинции Пенджаб сформировали подразделение численностью 750 человек, состоящее из 67 мобильных групп, которые должны оперативно реагировать на поджоги стерни на рисовых полях. Подразделение создали на фоне очередного сезона смога, накрывшего Лахор и другие районы Южной Азии.

Как сообщает Cyprus Mail, во время одного из выездов возле Лахора сотрудники группы за несколько минут потушили огонь на поле. По словам чиновников, это первое в Пакистане подразделение, созданное специально для борьбы с загрязнением.

Реагирование за 10–15 минут

Глава Департамента защиты окружающей среды и изменения климата Пенджаба Силват Саид сообщила, что группы работают в основных рисоводческих районах провинции. Они должны прибывать к месту заявленного пожара в течение 10–15 минут, а также патрулируют поля и принимают жалобы по нескольким каналам.

По данным ведомства, за одни сутки на этой неделе оно получило 679 сообщений о возгораниях на полях в Пенджабе и потушило 650 пожаров. Спутниковые данные также зафиксировали, что площадь выгоревших участков в Индии и Пакистане сейчас меньше исторического среднего показателя для этого времени года.

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Штрафы и субсидируемая техника

Фермеров, уличённых в сжигании послеуборочных остатков, могут оштрафовать на 15 тысяч пакистанских рупий, или около 54 долларов, за акр. Неуплата штрафа может повлечь уголовное преследование и лишение свободы на срок до шести месяцев.

Власти также распределили более 10 тысяч субсидируемых сеялок Super Seeder: государство покрывает 60% их стоимости, а фермеры — остальные 40%. Один из аграриев, Мухаммад Исмаил, заявил, что переход на такую технику и отказ от сжигания стерни повысили урожайность пшеницы с акра. В то же время фермер Салим Аббас отметил, что многие хозяйства по-прежнему считают выжигание самым дешёвым и быстрым способом подготовить поле к следующему посеву.

Загрязнение в регионе усугубляет сочетание дыма от сжигания рисовых остатков, промышленных выбросов, автомобильных выхлопов и строительной пыли, которое удерживается холодным зимним воздухом. По словам генерального директора Департамента защиты окружающей среды Пенджаба Абдуллы Наяра, число госпитализаций из-за связанных со смогом проблем с горлом в прошлом месяце составило 69% от уровня октября 2025 года.

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