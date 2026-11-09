Все более частые и сильные волны жары в пакистанском Пенджабе нарушают сельскохозяйственное производство, сокращают доходы фермерских семей и усиливают продовольственную небезопасность. В районах провинции с высоким уровнем осадков продуктивность фруктов снизилась на величину до 50%, говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной метеорологической организации, сообщает Dawn.

Оценка «Экстремальная жара и сельское хозяйство» называет повышение температуры одним из наиболее острых рисков для мирового производства продовольствия. Авторы подчеркивают, что жара уже вызывает существенное снижение урожайности и наносит уязвимым фермерским сообществам немедленные экономические и продовольственные потери.

Потери урожая и животноводства

Жара также сказывается на животноводстве в регионе. Согласно докладу, крупные жвачные животные при тепловом стрессе дают меньше молока, тогда как среди мелких жвачных чаще происходят вспышки ящура. Сокращение сельскохозяйственного производства напрямую уменьшает доходы семей, зависящих от фермерства, и ограничивает их возможность покупать основные продукты.

Ситуацию осложняет более быстрая порча овощей, молочных продуктов и других скоропортящихся товаров при экстремальных температурах. Это снижает доступность пищи на местном уровне и способствует росту цен. В результате сельские семьи одновременно производят меньше разнообразной и питательной пищи для себя и теряют средства, необходимые для ее покупки на рынке.

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Влияние жары на женщин

Авторы оценки отмечают, что непропорционально большую нагрузку от жары несут женщины. В Пенджабе они участвуют в сборе урожая, сборе воды и выполняют физически тяжелую домашнюю работу, из-за чего длительное время находятся под воздействием высоких температур. Это повышает риск связанных с жарой заболеваний и других осложнений со здоровьем.

Особенно уязвимыми названы беременные и кормящие грудью женщины, поскольку во время нехватки продовольствия их повышенные потребности в питании могут оставаться неудовлетворенными. Исследования, приведенные в докладе, связывают повышение температуры на каждый 1°C с ростом вероятности преждевременных родов на 4%. Во время волн жары этот риск достигает 26%, говорится в оценке.

ФАО и ВМО также предупредили, что экстремальная жара усиливает существующие опасности в аграрном секторе во всем мире, в частности засухи и риски разрушительных лесных пожаров. При сценарии высоких выбросов почти половина мирового поголовья крупного рогатого скота к 2100 году может подвергнуться опасному тепловому воздействию, а ежегодные потери могут приблизиться к 40 млрд долларов.

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