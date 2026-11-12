В США вице-адмирал Роб Гоше, отвечающий в Пентагоне за портфель подводных лодок, заявил, что передать ВМС США первую стратегическую ракетную подводную лодку класса Columbia в 2028 году вполне возможно. При этом он подчеркнул, что это сложная задача, требующая значительного объема работы, сообщает Breaking Defense.

Более оптимистичная оценка

Гоше выступил на ежегодном симпозиуме Submarine League. По его словам, уверенность в соблюдении графика растет каждую неделю благодаря анализу производственных показателей, согласованию целей, улучшению производственного планирования и устранению ежедневных производственных узких мест.

В апреле вице-адмирал охарактеризовал достижение цели на 2028 год как чрезвычайно сложную задачу. Тогда он также отметил, что срок передачи не следует соблюдать, если это будет иметь долгосрочные последствия для программы.

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График строительства District of Columbia

Головную подлодку серии, District of Columbia, первоначально планировали передать флоту в 2027 году. В 2025 году руководители ВМС допускали перенос срока на 2029 год из-за проблем у поставщиков, однако в 2026 году продолжили ориентироваться на 2028 год.

ВМС США и судостроительные партнеры General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding в 2025 году разработали план ускорения работ. Он предусматривал доставку всех модулей District of Columbia на верфь окончательной сборки General Dynamics Electric Boat в Гротоне, штат Коннектикут, до конца 2025 года.

В феврале 2026 года контр-адмирал Тодд Викс сообщал, что District of Columbia был готов примерно на 65%, а вторая подлодка серии, будущая Wisconsin, — примерно на 35%. По его словам, полномасштабное строительство было запланировано на начало 2030-х годов. Ранее ВМС сообщали, что District of Columbia может задержаться на 12–16 месяцев из-за нехватки работников на верфях и проблем в цепочках поставок.

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