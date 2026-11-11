Снаряд поразил танкер MT FUJAIRAH ENERGY под флагом Либерии в Персидском заливе. На борту находились шестеро индийских моряков. Об этом в среду, 11 ноября 2026 года, сообщил министр судоходства Индии Сарбананда Соновал, передает The Hindu.

Маршрут судна

По данным издания, судно следовало из Аль-Рувайса в Дубай. Инцидент произошел 10 ноября, когда танкер проходил через Персидский залив. В материале MT FUJAIRAH ENERGY назван VLCC — сверхкрупным танкером.

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Ранения экипажа

Соновал заявил, что ранения получили четыре члена экипажа. Одним из пострадавших был гражданин Индии; по словам министра, он получил легкие травмы.

Министр также сообщил, что индийского моряка благополучно доставили на берег. Он сообщил об инциденте на следующий день после поражения судна. Сведения о ранениях и доставке моряка на берег привел министр судоходства Индии.

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