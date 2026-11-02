Судно в Персидском заливе поразили двумя снарядами — OilPrice

В Персидском заливе в воскресенье судно было поражено двумя снарядами в 83 милях к востоку от Рас-эль-Хафджи — саудовского города возле границы с Кувейтом. Об инциденте сообщило Управление морских торговых операций Великобритании, пишет OilPrice. Данные о судне, которое подверглось удару в этом районе, в сообщении не приводятся.

Инцидент с буксиром

Издание также цитирует The Maritime Executive, которое сообщило об ударе снарядом по эмиратскому офшорному буксиру Selat Storm в районе к северо-западу от полуострова Мусандам в Ормузском проливе. Консалтинговая компания Vanguard Tech идентифицировала его как старый буксир снабжения с дедвейтом около 1300 тонн.

По информации морского мониторинга, после удара Selat Storm частично тонул. Сведений о состоянии экипажа не сообщалось. OilPrice называет этот инцидент вероятной атакой Ирана, однако независимого подтверждения ответственности Тегерана в материале нет.

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Предыдущие сообщения

OilPrice отмечает, что 18 октября снаряд попал в нидерландский буксир JIF Barracuda в Ормузском проливе. Издание также пишет, что в прошлый четверг Иран заявил о четырех танкерах, которые, по утверждению Тегерана, подорвались на минах во время «незаконного» прохода через пролив.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи заявил, что при выполнении требований Тегерана можно было бы восстановить безопасность в Ормузском проливе и переговорный процесс. Среди условий в материале названы военные репарации и вывод всех сил из районов вблизи Исламской Республики.

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