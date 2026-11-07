В Элленбруке, пригороде к северо-востоку от Перта в Австралии, жители устроили автопробег в поддержку 13-летнего мальчика, который, по данным ABC News, предположительно подвергся нападению группы подростков. В мероприятии под названием «общественный круиз» приняли участие более 100 автомобилей и 25 мотоциклов.

Автопробег за 12 часов

Участники собрались в парке Куламон, после чего проехали к расположенному поблизости торговому объекту. Автопробег организовал местный житель Терри Мейсон, который сообщил, что смог подготовить мероприятие за 12 часов. По его словам, новость о нападении особенно его задела, поскольку его племянник также предположительно подвергался преследованиям в этом районе.

Местный депутат Таня Лоуренс назвала автомобильное и мотоциклетное мероприятие необычным способом, которым сообщество решило продемонстрировать поддержку мальчику и его семье.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения пятерым подросткам

Как сообщает издание, нападение сняли на видео и распространили в социальных сетях. На записи группа преследует подростка, спрашивая его о вейпе, после чего его толкают на землю.

В суде по делам несовершеннолетних прозвучало, что потерпевшего предположительно тащили по земле, били руками и ногами, угрожали ножом, а также забрали у него футболку и свитер. Мальчик самостоятельно добрался домой, а позднее обратился в больницу Мидленда с сотрясением мозга, многочисленными отеками на голове, синяками под глазами и ушибами верхней и нижней частей тела.

Полиция предъявила обвинения пятерым подросткам в возрасте от 13 до 17 лет. Им вменяют причинение телесных повреждений и вооруженное ограбление при отягчающих обстоятельствах в связи с этим случаем. Расследование продолжается.

Читай нас в