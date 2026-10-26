В Перте, Австралия, 13-летнего мальчика оставили под стражей на следующие шесть недель по делу о стрельбе из автомобиля по жилому дому в районе Госнеллс. Он будет находиться в центре содержания под стражей Banksia Hill, поскольку не подал ходатайство об освобождении под залог.

Как сообщает ABC News, мать подростка сейчас ищет для них стабильное и подходящее жилье после недавнего переезда семьи в Западную Австралию. Вопрос залога может быть рассмотрен после того, как у семьи появится подходящее жилье.

Обвинения в стрельбе

По версии полиции, в первые часы 17 октября мальчик из полуавтоматической винтовки сделал более 20 выстрелов по дому на Bert Street в Госнеллсе. В доме в тот момент находились семь человек, в том числе дети. Серьезных травм никто не получил.

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По данным СМИ, на записи камер видеонаблюдения слышны 27 выстрелов. На следующий день мальчика задержали на парковке в районе Белмонт. Ему предъявили восемь обвинений, среди которых незаконное использование огнестрельного оружия, создание угрозы жизни, владение украденным имуществом и управление автомобилем без соответствующего разрешения.

Особенности рассмотрения дела

Подросток принял участие в кратком заседании Детского суда Перта по видеосвязи. Суд также услышал, что в деле будет иметь значение его способность осознавать серьезность своих действий, поскольку ему меньше 14 лет.

В Западной Австралии действует принцип doli incapax: обвинение должно доказать, что ребенок младше 14 лет понимал, что предполагаемые действия были серьезно неправильными. Прокуратуре предписали передать защите материалы доказательств, в том числе касающиеся Виктории. Полиция до сих пор не нашла карабин, который, по ее утверждению, использовал подросток. ABC News сообщает, что правоохранители также проверяют возможные связи дела с организованной преступностью. Следующее заседание назначено на декабрь.

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