В Перте 22-летнему мужчине предъявили обвинение в подготовке теракта — ABC News Australia
В австралийском Перте 22-летнему мужчине предъявили обвинение в действиях по подготовке или планированию террористического акта. Ожидается, что он предстанет перед судом в пятницу, сообщает ABC News.
Дополнительное обвинение
Ранее мужчину арестовали, а в декабре ему предъявили девять обвинений. После дальнейшего расследования Объединенная контртеррористическая группа Западной Австралии предъявила ему еще одно обвинение.
Новый пункт касается действий, совершенных при подготовке или планировании террористического акта. В сообщении ABC не уточняется содержание девяти предыдущих обвинений.
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Версия полиции
Полиция утверждает, что в рамках предполагаемого планирования нападения мужчина искал через платформу обмена сообщениями помощь по вопросам взрывных устройств, военной и тактической подготовки, образования, изготовления оружия, боевых техник и поддельных документов.
По версии правоохранителей, эти запросы были частью подготовки к террористическому акту. ABC News не привело других деталей о предполагаемом нападении.