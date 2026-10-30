В австралийском Перте 22-летнему мужчине предъявили обвинение в действиях по подготовке или планированию террористического акта. Ожидается, что он предстанет перед судом в пятницу, сообщает ABC News.

Дополнительное обвинение

Ранее мужчину арестовали, а в декабре ему предъявили девять обвинений. После дальнейшего расследования Объединенная контртеррористическая группа Западной Австралии предъявила ему еще одно обвинение.

Новый пункт касается действий, совершенных при подготовке или планировании террористического акта. В сообщении ABC не уточняется содержание девяти предыдущих обвинений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Версия полиции

Полиция утверждает, что в рамках предполагаемого планирования нападения мужчина искал через платформу обмена сообщениями помощь по вопросам взрывных устройств, военной и тактической подготовки, образования, изготовления оружия, боевых техник и поддельных документов.

По версии правоохранителей, эти запросы были частью подготовки к террористическому акту. ABC News не привело других деталей о предполагаемом нападении.

Читай нас в