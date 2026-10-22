В австралийском Перте 56-летнему мужчине предъявили обвинения после инцидента в офисе представителя избирательного округа министра местного самоуправления Западной Австралии Ханны Бизли. По данным The Guardian, сотрудники офиса в районе Виктория-Парк вызвали полицию в среду днем.

Задержание и обвинения

Полиция заявила, что получила сообщение о словесных угрозах со стороны мужчины, у которого был предмет, описанный правоохранителями как импровизированное оружие для боевых искусств — нунчаки. Мужчину задержали неподалеку от офиса и взяли под стражу.

В четверг ему предъявили обвинения в ношении оружия способом, способным вызвать страх, незаконных угрозах и хранении каннабиса. Во время инцидента никто не пострадал. Мужчине отказали в освобождении под залог; в четверг он должен был предстать перед магистратским судом Перта.

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Реакция министра

Бизли не было в офисе во время инцидента. Она сказала журналистам, что двое ее сотрудников были встревожены ситуацией. По ее словам, мужчина якобы пытался наклониться через защитную сетку у входа, однако сотрудники находились на безопасном расстоянии.

Министр также заявила, что, по ее мнению, мужчина хотел получить к ней доступ, но его мотивы неизвестны. Она добавила, что угрозы в ее адрес поступали и раньше. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал такие случаи слишком распространенными и заявил, что общественные споры следует разрешать на выборах.

Инцидент в Перте произошел через несколько дней после предполагаемого нападения возле офиса независимого федерального депутата Хелен Хейнс в Вангаратте, штат Виктория. Хейнс госпитализировали с тяжелыми травмами, а ее сотрудники сообщили о намерении открыть офис на следующей неделе.

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