40-летнему мужчине предъявили обвинение в связи с ДТП с бегством в австралийском Перте, в результате которого погиб велосипедист Джозеф Параторе. Как сообщает ABC News Australia, авария произошла во вторник утром в районе Бибра-Лейк на юге города.

Авария на North Lake Road

40-летний отец двоих детей Джозеф Параторе ехал на велосипеде по North Lake Road, когда около 5:20 его сбил внедорожник. Велосипедист погиб на месте аварии.

Накануне полиция обратилась к свидетелям с просьбой предоставить информацию о водителе и опубликовала записи камер наблюдения, на которых Параторе запечатлен за несколько мгновений до столкновения.

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Задержание и обвинения

Подозреваемого задержали позже в тот же день в соседнем пригороде Янгебап, примерно в 18 километрах к югу от центрального делового района Перта. Ему предъявили обвинения в том, что он не остановился и не оказал помощь, а также не сообщил об инциденте, который привел к смерти человека.

Мужчине отказали в освобождении под залог. Он должен предстать перед Магистратским судом Фримантла. Полиция изъяла автомобиль, который, по ее данным, мог быть причастен к аварии, и продолжает расследование.

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