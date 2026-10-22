Мужчине предъявили обвинение по делу о смертельном ДТП с бегством в Перте — ABC News Australia
40-летнему мужчине предъявили обвинение в связи с ДТП с бегством в австралийском Перте, в результате которого погиб велосипедист Джозеф Параторе. Как сообщает ABC News Australia, авария произошла во вторник утром в районе Бибра-Лейк на юге города.
Авария на North Lake Road
40-летний отец двоих детей Джозеф Параторе ехал на велосипеде по North Lake Road, когда около 5:20 его сбил внедорожник. Велосипедист погиб на месте аварии.
Накануне полиция обратилась к свидетелям с просьбой предоставить информацию о водителе и опубликовала записи камер наблюдения, на которых Параторе запечатлен за несколько мгновений до столкновения.
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Задержание и обвинения
Подозреваемого задержали позже в тот же день в соседнем пригороде Янгебап, примерно в 18 километрах к югу от центрального делового района Перта. Ему предъявили обвинения в том, что он не остановился и не оказал помощь, а также не сообщил об инциденте, который привел к смерти человека.
Мужчине отказали в освобождении под залог. Он должен предстать перед Магистратским судом Фримантла. Полиция изъяла автомобиль, который, по ее данным, мог быть причастен к аварии, и продолжает расследование.