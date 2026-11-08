В Перте, Австралия, должно начаться коронерское расследование двойного убийства Дженнифер Петельчик и ее дочери Гретл. Главной темой слушаний станет медицинская помощь, которую Марк Бомбара получал накануне смертельной стрельбы, сообщает ABC News Australia.

В мае 2024 года 63-летний Бомбара застрелил 59-летнюю Дженнифер Петельчик и ее 18-летнюю дочь Гретл в их доме в пригороде Флориат. После этого он выстрелил в себя. Мужчина пришел к дому в поисках своей жены, с которой жил отдельно, и дочери.

До прибытия полиции Бомбара совершал угрожающие телефонные звонки, что вызвало масштабную полицейскую операцию. Когда правоохранители прибыли к дому на Беркли-Кресент, Бомбара и Дженнифер Петельчик уже были мертвы. Гретл доставили в Королевскую больницу Перта, где она позднее умерла.

Предупреждения семьи и действия полиции

Дочь Бомбары Ариэль в течение нескольких недель до стрельбы пыталась предупредить полицию, что ее отец имел историю домашнего и семейного насилия и представлял непосредственную угрозу. Она и ее мать покинули семейный дом, опасаясь за свою жизнь, и сообщали офицерам, что одна из 13 единиц оружия Бомбары пропала.

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Внутреннее расследование полиции Западной Австралии установило, что восемь офицеров не исполняли надлежащим образом свои обязанности, после чего к ним применили дисциплинарные меры. Ни один из полицейских не был уволен. Комиссар полиции Западной Австралии Кол Бланш в январе 2025 года заявил, что офицеры неправильно оценили риски и ненадлежащим образом использовали полномочия по законам об ограничительных предписаниях и огнестрельном оружии.

Изменения в законодательстве об оружии

На момент стрельбы Бомбара законно владел 13 единицами оружия: 11 — по рекреационной лицензии и двумя пистолетами по лицензии коллекционера. После трагедии парламент Западной Австралии пообещал изменить правила оборота оружия.

Реформы вступили в силу в марте 2025 года. Они отменили рекреационные лицензии, ужесточили требования к коллекционерам, установили лимит в 10 единиц оружия и обязательную проверку психического здоровья каждые пять лет. Новые предписания также позволяют немедленно изымать оружие после сообщения о домашнем или семейном насилии. Ожидается, что слушания продлятся пять дней.

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