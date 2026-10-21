Ночью в двухэтажном жилом доме в пригороде Маунт-Плезант в Перте, Австралия, произошёл пожар. На подъездной дорожке к дому была надпись на английском языке «pay your debt dog», сообщает ABC News.

Дом непригоден для проживания

Пожарные бригады прибыли к дому на Уллапул-роуд примерно в 3:20 утра в среду. По словам окружного офицера Департамента пожарной и аварийной службы Гарета Дига, пламя охватило оба этажа — от входной двери до крыши.

На тушение пожара потребовалось около часа. Часть кровли обрушилась, а дом получил значительные внутренние и внешние повреждения и больше непригоден для проживания. Полиция Западной Австралии сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

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Полиция проверяет версию поджога

Причина возгорания пока не установлена. Место происшествия осмотрели детективы подразделения полиции Западной Австралии по расследованию поджогов, которые проверяют возможную версию преднамеренного поджога.

Соседка Лайн Дэвисон рассказала, что проснулась от двух громких ударов, а затем увидела огонь над задней частью дома. По её словам, жильцы дома находятся в отпуске. Последний раз дом продали в 2019 году за 2,25 млн долларов.

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