В Перте, Австралия, на слушаниях по обстоятельствам гибели Дженнифер и Гретл Петельчиц впервые воспроизвели записи экстренных звонков, которые 18-летняя Гретл сделала во время вооруженного нападения в их доме в пригороде Флориат в мае 2024 года. Как сообщает ABC News, Марк Бомбара пришел к дому, разыскивая свою жену Ровену, с которой проживал отдельно.

Согласно данным слушаний, у Бомбары было два пистолета Glock, и он угрожал 59-летней Дженнифер и ее дочери. В первом звонке Гретл сообщила, что в доме находится мужчина с оружием. Сотрудники Центра помощи полиции ответили на этот вызов только через одну минуту и 20 секунд.

Звонки и прибытие полиции

После разъединения звонка полиция, вопреки официальной процедуре, не перезвонила заявительнице и не направила сотрудников на место, заявила в суде представительница, помогающая коронеру, Рейчел Янг. Тем временем Дженнифер позвонила своей подруге Ровене. Та слышала, как Дженнифер говорила Бомбаре, что Ровены нет в доме, и просила его положить оружие.

Во время второго звонка в службу Triple Zero Гретл шепотом повторяла, что в доме находится мужчина с оружием. После этого в записи прозвучали крики и еще один выстрел. Она также написала сестре Лисл, которая ехала неподалеку с бойфрендом, попросив вызвать полицию и сообщив, что ее руки связаны.

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В своем звонке в Triple Zero Лисл сказала оператору, что мужчина приставил оружие к голове ее матери. К тому моменту к дому уже направили несколько полицейских автомобилей. Первые правоохранители прибыли через 11 минут после первого звонка Гретл, а специализированные полицейские осуществили принудительное проникновение в дом в 16:46 — через 18 минут после этого звонка.

Внутри обнаружили тела Бомбары и Дженнифер Петельчиц. Гретл все еще подавала признаки жизни, ее доставили в Royal Perth Hospital, однако вскоре она умерла.

Заявления семьи Бомбары

На слушаниях также сообщили, что за несколько месяцев до нападения Бомбара перенес два инсульта, вследствие которых получил приобретенное повреждение мозга. Его дочь Кэндис описала изменения в поведении отца как значительные и заявила, что в начале мая просила врачей не выписывать его из больницы Sir Charles Gairdner Hospital.

В письме коронеру Кэндис, а также ее братья Айзек и Иден заявили, что повреждение мозга привело к изменениям в поведении их отца и что у него были тяжелые проявления депрессии и тревожности. Семья выразила недовольство медицинской помощью, утверждая, что больница не провела комплексную оценку психического состояния, хотя близкие просили об этом. Во время первоначальной оценки 7 мая Бомбара отрицал наличие мыслей о самоубийстве.

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