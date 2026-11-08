В Перте, Австралия, велосипедист Питер Хаттон призвал полицию Западной Австралии чаще штрафовать водителей, которые не оставляют безопасную дистанцию при обгоне велосипедистов. Мужчина установил на велосипеде переднюю и заднюю камеры и с прошлого года четыре раза сообщал полиции об опасно близких обгонах, сообщает ABC News.

Предупреждения вместо штрафов

По словам Хаттона, в одном случае полиции не удалось установить личность водителя. Еще три обращения завершились официальными предупреждениями и разъяснениями для водителей. Велосипедист заявил, что во время разговора со следователем услышал: один из водителей считал, что велосипедисты ехали втроем в ряд, и якобы хотел «дать нам урок».

В Западной Австралии с 2017 года водители обязаны оставлять не менее одного метра дистанции при обгоне велосипедиста на скорости до 60 км/ч и 1,5 метра — если скорость выше. За нарушение предусмотрены штраф в 400 австралийских долларов и четыре штрафных балла. Хаттон подчеркнул, что все больше беспокоится о собственной безопасности: с начала года на дорогах штата погибли шестеро велосипедистов.

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Позиция полиции и данные велосипедистов

Полиция Западной Австралии заявила, что оценивает каждое сообщение отдельно — с учетом обстоятельств и имеющихся доказательств. В зависимости от ситуации правоохранители могут провести разъяснительную работу, вынести предупреждение, выписать штраф или принять другие меры. В полиции отметили, что предупреждение является формальным и фиксируется в системе.

Директор Amy’s Foundation Кэтрин Бейтс заявила, что об опасных обгонах часто не сообщают полиции. Согласно данным опросов организации, в Западной Австралии о таких ситуациях сообщает примерно каждый пятый велосипедист, а ответ от полиции получают лишь 30% из тех, кто обратился. Комиссия по безопасности дорожного движения Западной Австралии сообщила о сотрудничестве с WestCycle в рамках кампании Ride Safely Together, которая призывает водителей и велосипедистов к взаимному уважению и соблюдению минимальной дистанции при обгоне.

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