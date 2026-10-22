В Перте, Австралия, закрыли все пляжи района Коттеслоу после того, как ранним утром на берег Саут-Коттеслоу выбросило тушу мёртвого кита длиной около восьми метров. Туша была значительно разложившейся. Это уже второй случай за последние недели, когда мёртвого кита выбросило на пляжи Перта.

Пляжи закрыли на время уборки

Как сообщает ABC News, мэр Коттеслоу Мелисса Харкинс заявила, что муниципалитет закрыл все местные пляжи, в том числе главный пляж Коттеслоу, где установлено заграждение от акул. Ограничения ввели на фоне опасений по поводу повышенной активности акул в районе.

Харкинс призвала людей, прибывающих в Коттеслоу, не заходить в воду до вывоза туши и ещё некоторое время после этого. По её словам, сотрудники совета планировали убрать останки кита тем же утром.

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Тушу доставят на свалку

Для уборки муниципалитет должен был задействовать бульдозеры. Мэр отметила, что туша достаточно мала, чтобы её можно было загрузить на грузовик городского совета Коттеслоу и вывезти на свалку.

27 сентября на южную часть пляжа Сити-Бич выбросило тушу горбатого кита длиной 13 метров и весом 72 тонны. Для её уборки тогда понадобился кран, а стоимость работ достигла почти 180 тысяч долларов.

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