В австралийском Перте полиция задержала 56-летнего мужчину после сообщений о словесных угрозах в окружном офисе депутата парламента штата Западная Австралия Ханны Бизли. По данным ABC News Australia, мужчина якобы имел при себе нунчаки.

Вызов полиции

В полиции сообщили, что около 13:15 получили сообщение о мужчине, устроившем беспорядок в офисе на Олбани-Хайвей в Виктория-Парке — внутреннем пригороде Перта. В заявлении правоохранителей также указали, что мужчина высказывал словесные угрозы.

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Задержание в Бентли

Мужчину нашли в соседнем районе Бентли, где его задержали. Он сотрудничает с полицией в рамках выяснения обстоятельств инцидента. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел через два дня после нападения на федеральную представительницу округа Инди Хелен Гейнс. По данным ABC, ее сбил автомобиль возле окружного офиса, а сама депутат находится в больнице в критическом состоянии.

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