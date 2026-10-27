В Перте, Австралия, 30-летняя Ханна Луиза Гловер дала показания в Верховном суде Западной Австралии по делу Джеймса Энтони Сорджованни, обвиняемого в убийстве Тары Моррисон в Басселтоне в апреле 2024 года. Гловер признала вину в убийстве Моррисон во время судебного разбирательства, сообщает ABC News.

Показания Гловер

По словам Гловер, в ночь убийства она, Моррисон и Сорджованни употребляли метамфетамин и GHB, который также называют «фэнтези». Она рассказала, что Моррисон пришла к ней домой с одеждой и продуктами и должна была там остаться, однако, по её версии, Сорджованни был против этого из ревности.

Гловер также заявила, что услышала плач своей малолетней дочери и якобы увидела Моррисон с ребёнком, когда та пыталась дать ему GHB. Согласно её показаниям, она остановила это, а позднее Сорджованни спросил её, что она собирается делать.

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Обвинения против Сорджованни

Гловер сообщила суду, что Моррисон вошла в её спальню, где Сорджованни схватил её за руки, после чего Гловер нанесла ей ножевые ранения. На вопрос прокурора, именно ли она нанесла все удары ножом, Гловер согласилась и сказала, что их могло быть от 10 до 15.

В то же время Гловер заявила, что позже видела, как Сорджованни нанёс Моррисон ранение в область груди. Она сказала, что использовала один нож и не знает, как тело Моррисон оказалось в шкафу её дочери. Гловер признала вину после того, как в суде выступила заключённая, заявившая о якобы признании Гловер в убийстве в тюрьме.

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