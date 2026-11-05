В Перте, Австралия, 40-летней женщине предъявили обвинение в преследовании при отягчающих обстоятельствах с намерением запугать сенатора от Австралийских зелёных Джордона Стила-Джона. Как сообщает ABC News Australia, полиция утверждает, что женщина из Перта была бывшей партнёршей сенатора.

Дело рассмотрит суд Перта

Следователи подразделения полиции Западной Австралии по расследованию семейного насилия заявили, что женщине также предъявили обвинение в вымогательстве имущества посредством письменных угроз. Она должна предстать перед Магистратским судом Перта.

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Независимое расследование в отношении сенатора

В октябре Стил-Джон взял отпуск от парламентской работы после того, как группа действующих и бывших сотрудников партии написала лидеру Зелёных Дэвиду Шубриджу. В письме содержались многочисленные утверждения о серьёзном ненадлежащем поведении сенатора, связанном с его поведением в присутствии женщин.

Стил-Джон отверг эти утверждения, в том числе в пространном письме, которое позднее удалили из социальных сетей. Отделение Зелёных в Западной Австралии заказало независимое расследование. Шубридж ранее заявлял, что отпуск сенатора был уместен при данных обстоятельствах и что он не будет делать выводов до завершения проверки.

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