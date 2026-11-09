Вечером 6 ноября 2026 года в ресторане, специализирующемся на блюдах из курицы, в городке Картавьо на севере Перу сработало устройство. Заведение расположено в начале улицы Хирон-Реаль, примерно в квартале от местного полицейского участка.

Как сообщает The Rio Times, инцидент произошёл около 22:15 в районе Сантьяго-де-Као провинции Аскопе региона Ла-Либертад. Местные сообщения, на которые ссылается издание, указывают, что инцидент причинил лишь материальный ущерб. Информации о пострадавших в этих сообщениях нет.

Повреждения в ресторане

По данным одного из сообщений, было разбито стекло главного входа, а также повреждены столы и стулья. В другом сообщении говорилось о разбитых окнах и зеркалах в зале ресторана; посетителей вывели из здания.

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Полицейские прибыли на место, собрали доказательства и начали расследование. По состоянию на 9 ноября 2026 года о задержаниях не сообщалось.

Письмо с угрозами

Согласно предварительной информации, на месте якобы нашли письмо с угрозами владельцам заведения. В одном из сообщений утверждалось, что письмо было подписано названием «La nueva jauría del valle» и содержало номер телефона, однако полиция эти сведения не подтвердила.

Сообщения также по-разному описывают устройство: очевидцы в одной из версий говорили о взрывном устройстве внутри заведения, в других — о зажигательном устройстве или коктейле Молотова у входа. Правоохранители не назвали исполнителей и не подтвердили мотив нападения.

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