Археологи обнаружили в Перу останки младенца периода Наска, имевшего редкую врожденную аномалию — циклопию. Анализ ДНК подтвердил, что причиной этого состояния была трисомия 13, также известная как синдром Патау, сообщает Live Science.

Захоронение в керамической урне

Скелет нашли на археологическом памятнике Хауранга в долине Пальпа на юге Перу. Младенца похоронили в керамической урне вместе с другим ребенком женского пола, у которого не было скелетных аномалий. Исследователи датируют захоронение средним периодом Наска — примерно 325–440 годами нашей эры.

Ребенок с циклопией лежал на дне урны, а другой — над ним. Ученые предполагают, что обоих похоронили в рамках одного события. Генетический анализ также показал, что у младенцев не было общей матери.

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Редкая генетическая аномалия

В черепе младенца обнаружили одну глазницу посередине лица, очень маленькую черепную коробку и другие нарушения развития костей черепа. Такие признаки соответствуют циклопии — состоянию, при котором передняя часть мозга плода не разделяется на левое и правое полушария. Согласно современным медицинским данным, циклопия встречается примерно в одном случае на 100 тысяч рождений.

Секвенирование генома выявило дополнительную копию 13-й хромосомы. Трисомия 13 является одной из основных хромосомных причин циклопии, хотя эта аномалия возникает лишь в небольшой части случаев синдрома Патау. Оценка возраста младенца на момент смерти свидетельствует, что ребенок мог прожить после рождения несколько недель или месяцев.

Захоронение двух младенцев в одной урне нетипично для культуры Наска. В то же время отсутствие особых погребальных предметов и захоронение на обычном кладбище не дают оснований считать, что ребенка с аномалией похоронили иначе, чем других младенцев.

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