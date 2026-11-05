В аэропорту Лимы в Перу задержали гражданина Польши и двух граждан Германии, которые, по данным RMF24, пытались вывезти из страны более 3 тысяч пауков-птицеедов. Иностранцы планировали вылететь в Германию.

Пауков прятали в багаже

Национальная служба лесов и дикой природы Перу SERFOR сообщила, что пауков обнаружили в багаже задержанных. Среди изъятого были яйца, молодые и взрослые особи. Сотрудница SERFOR Кора Суарес заявила, что пауков отобрали в разных регионах Перу; среди них могут быть виды, еще не описанные наукой.

Специалисты уже идентифицировали часть найденных пауков как Pamphobeteus antinous — один из крупнейших видов птицеедов Южной Америки. В Перу этот вид считают находящимся под угрозой и охраняют законом.

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Возможное наказание

SERFOR отметила, что один из задержанных, согласно научным публикациям, может быть известным исследователем птицеедов. Ведомство предполагает, что пауков могли вывозить для коллекционирования, исследований или содержания в качестве домашних животных.

Власти отреагировали на анонимное сообщение о вероятной контрабанде, после чего полиция задержала подозреваемых. За незаконную перевозку диких животных в Перу предусмотрено наказание от трех до пяти лет лишения свободы, а в случае с охраняемыми видами максимальный срок может составить семь лет. После завершения осмотра птицеедов передадут в уполномоченный питомник.

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