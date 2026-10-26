Археологи обнаружили на севере Перу захоронение ребенка в возрасте до двух лет, которое датируют VI или VII веком. По оценке руководителя Археологического проекта Уакас-де-Моче Университета Трухильо Карлоса Ренхифо-Чунги, богатый погребальный инвентарь и расположение гробницы свидетельствуют о том, что ребенок, вероятно, принадлежал к элите культуры моче. Об открытии сообщает Live Science.

Предметы в захоронении

В гробнице нашли небольшой скелет, пол ребенка пока не установлен. Рядом лежали 32 керамических предмета, связанных с культурой моче, в том числе два сосуда с изображениями пленников с веревками на шеях. Археологи также обнаружили два медных изделия: дискообразный предмет, прикрывавший лицо ребенка, и предмет в форме полумесяца возле его ног.

Один из керамических предметов изображает вероятное божество с человеческим телом, птичьими крыльями и хвостом. Фигура держит квадратный щит и кубок, а рядом с ней показаны два птицы-помощника в церемониальных нарядах. Ренхифо-Чунга отметил, что некоторые исследователи могут толковать этот образ как божество в процессе превращения.

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Редкий погребальный обряд

Гробницу обнаружили на платформе Уле археологического комплекса Уакас-де-Моче. Это мавзолей, прилегающий к храму Уака-де-ла-Луна, где есть двор, известный археологам как Двор змей. Среди более чем 80 захоронений, найденных здесь ранее, это единственное известное захоронение ребенка с таким роскошным оформлением.

Изображения пленников связаны с распространенным в искусстве моче «ритуалом боя». В таких сюжетах два воина сражаются, а побежденного лишают одежды и оружия, связывают веревкой за шею и приносят в человеческую жертву. Присутствие таких предметов в детском захоронении необычно, поскольку подобные мотивы обычно могли указывать на участие умершего в боевых действиях. Артефакты передали в лаборатории музея Сантьяго Уседи Кастильо в Перу для консервации.

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