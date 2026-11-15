В воскресенье вечером в подземном автобусном пересадочном центре Джамсиль в районе Сонпха, на юго-востоке Сеула в Южной Корее, произошел пожар. Возгорание возникло примерно в 19:12, сообщает Korea Herald.

Работа спасателей

Для тушения пожара к центру направили 22 единицы техники и 88 сотрудников пожарной службы. Огонь ликвидировали примерно через 29 минут после начала пожара. Работы по тушению продолжались менее получаса.

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На фотографии, опубликованной вместе с сообщением, видно, как люди покидают транспортный центр, помещения которого заполнил дым. Инцидент произошел на подземном объекте для автобусных пересадок.

Информация о пострадавших

По состоянию на момент публикации данных о пострадавших не было. Полиция и пожарные органы расследуют причины пожара и оценивают масштабы причиненного им ущерба. На момент сообщения причина возникновения огня оставалась неустановленной, как и оценка объема повреждений.

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