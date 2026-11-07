Полиция Южной Австралии задержала 33-летнего мужчину и предъявила ему обвинения в сталкинге и преследовании. По данным правоохранителей, предполагаемой целью его действий была спикер Палаты собрания Южной Австралии Нат Кук.

Задержание в Рейнелла-Ист

Как сообщает ABC News Australia, в пятницу правоохранители прибыли к дому мужчины в Рейнелла-Ист, южном пригороде Аделаиды, где его задержали и предъявили обвинения.

Полиция заявила, что мужчина якобы нарушил предупреждение, вынесенное ему ранее в этом году. По версии следствия, после этого он неоднократно публиковал в социальных сетях сообщения о человеке, которого касается дело.

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Судебное заседание и публикации

Мужчину освободили под залог. Он должен предстать перед Магистратским судом Кристис-Бич 7 декабря.

По информации ABC News Australia, задержанный опубликовал на своих страницах в Facebook и Instagram видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано задержание на его территории. В публикации он заявил, что причиной ареста стали три публикации в Facebook, в том числе видеомонтаж о людях, которых он обвинил в травле его и его семьи. На запрос издания о комментарии он не ответил.

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