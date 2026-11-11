В Южной Австралии некоторые производители яиц вновь выпускают кур свободного выгула на улицу, поскольку число выявлений птичьего гриппа H5 в штате в последние недели сокращается. Как сообщает ABC News, добровольная рекомендация властей штата содержать птицу свободного выгула в закрытых помещениях по-прежнему действует и должна оставаться в силе до 20 ноября.

Фермер Даррен Леттон, управляющий Glenview Poultry Farm в Пайк-Ривер в регионе Риверленд, в августе перевел своих кур в помещение в качестве меры предосторожности. В то время H5N1 выявили среди диких птиц, а число подтвержденных случаев быстро росло. На прошлой неделе Леттон вновь выпустил птицу на улицу, хотя отметил, что решение далось ему нелегко.

Риск для хозяйств сохраняется

По словам Леттона, другие производители птицы свободного выгула выбирают разные подходы: часть держит кур в помещениях, другие не могут этого сделать, а некоторые взвешивают расходы. В то же время птицеводческая отрасль не сообщала о случаях птичьего гриппа в сельскохозяйственных хозяйствах Австралии.

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Фермер также учитывал возможные расходы на смену упаковки. Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей выпустила рекомендации, согласно которым не будет принимать принудительные меры против производителей, продающих яйца или мясо птицы как продукцию свободного выгула в течение до 90 дней. Это касается тех, кого затронуло обязательное распоряжение или добровольная рекомендация содержать птицу в помещениях. По истечении этого срока производителям необходима альтернативная маркировка.

Число выявлений сокращается

Главный ветеринарный врач Южной Австралии Скай Фруен сообщила, что по состоянию на понедельник в штате зарегистрировали 342 случая птичьего гриппа. По ее словам, число выявлений в последние недели снижается, однако вирус не исчез полностью. Она предупредила, что попадание вируса к новому виду животных может вновь ускорить его распространение.

Фруен отметила, что рекомендация для яичных и птицеводческих хозяйств постоянно пересматривается, но пока не изменяется из-за существующего риска. Она посоветовала содержать кур в помещениях, если это возможно и безопасно, учитывая не только биобезопасность, но и благополучие птицы.

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