В Южной Австралии число людей, погибших на дорогах, достигло 89. Это больше, чем за весь 2025 год, когда на дорогах штата погибли 87 человек. На фоне этой статистики активистка по безопасности дорожного движения Кэт Браун призвала водителей быть внимательными, сообщает ABC News.

Авария 2015 года

Браун рассказала об аварии 2015 года, в которой погибла её двухлетняя дочь Инди. Во время пасхальной поездки она ехала на пикапе по гравийной Норт-Кост-роуд в направлении Пойнт-Тертона на полуострове Йорк. В машине также находился её пятилетний сын Тадж.

По словам Браун, она ехала ниже установленного ограничения скорости, поскольку условия на недавно выровненной дороге были скользкими. На пологом повороте она потеряла сцепление с дорогой. После попытки скорректировать движение переднее пассажирское колесо попало в мягкую насыпь грунта, образовавшуюся после грейдирования, автомобиль перевернулся и скользил до столкновения с деревом.

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Браун ненадолго потеряла сознание, а придя в себя, услышала ответ сына, но не дочери. Она вытащила Таджа через окно автомобиля. Инди, по словам матери, погибла мгновенно. Браун не предъявляли обвинений в связи с аварией.

Призыв учитывать дорожные условия

Активистка подчеркнула, что аварии могут происходить не только из-за факторов, которые полиция называет «фатальной пятёркой»: превышения скорости, опьянения, отвлечения внимания, опасного вождения или неиспользования ремня безопасности. Она указала, что на безопасность также влияют дорожные условия и управление незнакомым транспортным средством.

Комиссар полиции Южной Австралии Грант Стивенс заявил, что каждая смерть на дороге является слишком большой потерей для семей. Его сын Чарли получил смертельные травмы в ДТП с оставлением места происшествия 17 ноября 2023 года. По данным полиции, 15 человек, погибших на дорогах штата в этом году, были в возрасте от 40 до 49 лет. Стивенс связал этот показатель с самоуверенностью водителей и призвал не терять внимания за рулём.

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