В Южной Австралии умер молодой взрослый человек, инфицированный инвазивной менингококковой инфекцией. Местное ведомство здравоохранения подтвердило его смерть в среду, сообщает ABC News.

Двадцать второй случай за год

О самом случае 31 октября сообщили министр здравоохранения штата Блэр Бойер и главный сотрудник по вопросам общественного здравоохранения Никола Спурриер. Ведомство не раскрыло других сведений об умершем человеке из-за требований конфиденциальности данных.

Близким контактам инфицированного человека предоставили профилактические антибиотики. В SA Health также сообщили, что новых случаев менингококковой инфекции не регистрировали. Этот случай стал 22-м в штате с начала года.

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Призыв к вакцинации

В ведомстве напомнили, что отсутствие лечения после появления симптомов повышает риск инвалидности и смерти. К уязвимым группам относятся подростки и очень маленькие дети. Никола Спурриер и Блэр Бойер призвали родителей вакцинировать детей в возрасте до 12 месяцев, а также учащихся 10-го года обучения, имеющих право на бесплатную вакцинацию по программе штата.

В 2023 году от этой болезни умер 36-летний мужчина из Южной Австралии.

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