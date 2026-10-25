В Южной Австралии расходы на Национальную схему страхования по инвалидности (NDIS) в 2030 году могут быть на 1,3 млрд австралийских долларов ниже, чем по предыдущей траектории роста. Об этом говорится в отчёте Deloitte Access Economics, сообщает ABC News Australia.

Авторы документа считают, что штат непропорционально уязвим к федеральным изменениям в NDIS. По оценке Deloitte, такая разница в расходах эквивалентна от 10 тыс. до 15 тыс. должностей в сферах ухода и администрирования, финансируемых NDIS.

Риски для занятости и услуг

В августе федеральное правительство приняло законодательные изменения, призванные ограничить бюджет NDIS примерно до 55 млрд австралийских долларов в год к 2030 году вместо прогнозируемых 70 млрд. Реформа предусматривает сокращение финансирования социального и общественного участия, а также более строгие требования для доступа к программе.

В Deloitte отметили, что в прошлом финансовом году сектора розничной торговли, отдыха и другие отрасли Южной Австралии получили выгоду примерно от 900 млн австралийских долларов расходов NDIS на социальное и общественное участие. Старший партнёр Deloitte Access Economics Дэвид Рамбенс заявил, что сокращение финансирования может ограничить возможность лиц, осуществляющих уход за участниками NDIS, выйти на рынок труда.

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Организация по защите прав людей с инвалидностью JFA Purple Orange предупредила, что реформа может перенести финансовую нагрузку и спрос на другие системы, в частности на систему здравоохранения штата.

Финансирование Thriving Kids

Часть реформы предусматривает перевод в новую программу Thriving Kids детей младше девяти лет с задержками развития или аутизмом, имеющих низкие или умеренные потребности в поддержке. Правительства Южной Австралии и Австралии выделили на эту программу 230,3 млн австралийских долларов на пять лет, из которых штат предоставит 135,5 млн.

В то же время Deloitte оценивает, что по предыдущей траектории NDIS расходы на эту группу детей в 2031 году составили бы 310 млн австралийских долларов. Власти штата заявили, что не планируют увеличивать свой вклад в Thriving Kids. Первый этап программы стартовал в октябре, а полное развёртывание запланировано к январю 2028 года.

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