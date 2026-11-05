Шесть центров по уходу за детьми сети Edge Early Learning в Южной Австралии навсегда прекратят работу в пятницу, 6 ноября. Администраторам компании не удалось найти покупателя для двух учреждений в Энгл-Вейле и ещё по одному во Флагстафф-Хилле, Маунт-Баркере, Сикомб-Хайтс и Порт-Огасте.

Как сообщает ABC News, семьи узнали о закрытии из писем в среду. Некоторым из них дали лишь 48 часов на поиск альтернативного ухода за детьми.

Покупателя для учреждений не нашли

Группа Edge Early Learning перешла к процедуре добровольного администрирования в августе. Компания KordaMentha, выполняющая функции администраторов, нашла покупателей для многих центров сети в Южной Австралии и Квинсленде.

По словам администраторов, они провели широкую кампанию по продаже, однако не получили приемлемых предложений, которые позволили бы обеспечить дальнейшую работу шести учреждений. Некоммерческая организация Goodstart Early Learning первоначально планировала приобрести эти центры в рамках предложения о покупке 31 учреждения по всей Австралии, но отказалась от этого в ходе комплексной проверки.

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После этого KordaMentha обращалась к другим покупателям сети и сторонам, которые ранее интересовались этими центрами, однако найти альтернативного покупателя не удалось.

Родители ищут альтернативные места

Родители детей, посещающих центр во Флагстафф-Хилле, рассказали о разочаровании из-за позднего уведомления. Житель Порт-Огасты Эндрю Паджетт заявил, что закрытие создаст особые трудности для семей, которым необходим уход за детьми из-за рабочих обязательств.

В письме семьям в Порт-Огасте администрация посоветовала забрать личные вещи детей до последнего дня работы центра, а также сообщила о возврате средств за заранее оплаченные услуги. В качестве альтернативы родителям предложили Port Augusta Child Care Centre, однако исполнительный директор городского совета Порт-Огасты Джон Бэнкс сообщил, что это учреждение уже заполнено и принимает заявки в лист ожидания.

Премьер Южной Австралии Питер Малинаускас заявил, что обратится к федеральному правительству за дополнительной информацией о закрытиях.

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