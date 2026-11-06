В Южной Европе оценочная распространённость диабета среди людей в возрасте 20–79 лет выросла с 6,4% в 2011 году до 9,3% в 2024 году. При этом структура доступной пищевой энергии в регионе была наиболее близкой среди четырёх регионов Европы к рекомендациям Planetary Health Diet (PHD). Об этом говорится в исследовании, о котором сообщает News-Medical.

Сравнили продовольственное обеспечение и температуры

Учёные сопоставили температурные тенденции, данные о продовольственном обеспечении и распространённость диабета в Северной, Южной, Восточной и Западной Европе. Для анализа температур использовали данные ERA5 за 2014–2024 годы, а доступность продуктов питания в 62 странах изучали по статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2010–2023 годы.

Исследователи подчёркивают, что эти показатели отражают национальное продовольственное обеспечение и доступность продуктов, а не фактическое индивидуальное питание людей. Они сравнивали долю доступной пищевой энергии из различных категорий продуктов с целевыми показателями PHD.

Низкая доля бобовых и орехов

В среднем для четырёх регионов доля доступной энергии из древесных орехов составляла 1,3%, а из бобовых — 0,8%, тогда как рекомендации PHD предусматривают по 11,5%. В то же время на молоко и масло приходилось 14,3% доступной энергии при рекомендованных 6,1%, на мясо — 10,8% при рекомендованных 1,9%. Доля сахара и подсластителей достигала 12% против ориентира в 4,8%.

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Южная Европа отличалась наибольшей долей ненасыщенных растительных масел — 17,4%, что превышало рекомендованные 14,8%. В то же время Западная Европа имела наибольшее отклонение структуры доступных продуктов от рекомендаций PHD.

Причинно-следственная связь не установлена

Среднегодовая температура в целом повышалась в Европе, наиболее заметно — в южной части. Однако региональное сопоставление не показало устойчивой зависимости между потеплением и изменениями распространённости диабета: в Восточной Европе оценка распространённости снизилась примерно с 7,3% до 6% несмотря на тенденцию к потеплению, а в Северной — выросла с 4,7% до 6,2% при незначительном отрицательном температурном тренде.

Авторы назвали исследование экологическим и отметили, что анализ не учитывал старение населения, ожирение, физическую активность и доступ к медицинской помощи. Поэтому его результаты не доказывают, что изменения температуры или продовольственного обеспечения вызвали изменения распространённости диабета.

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