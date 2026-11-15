В Южной Корее 46% работников в возрасте от 15 до 29 лет по состоянию на август 2026 года работали по контрактам без гарантий занятости. Это самый высокий показатель с начала ведения такой статистики в 2003 году, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Министерства данных и статистики.

Пятилетний рост

Доля молодых работников с нерегулярными контрактами росла пятый год подряд, начиная с 2022 года. С 2003 года она увеличилась на 14,2 процентного пункта — это наиболее существенный рост среди всех возрастных групп. Для работников в возрасте от 50 до 59 лет показатель вырос на 7,1 процентного пункта, а среди людей в возрасте от 30 до 39 лет — на 2,2 пункта.

В южнокорейских компаниях регулярные трудовые контракты обычно предусматривают постоянную гарантию занятости. Их доля среди всех рабочих мест в 2026 году составляла 61,5%. Рабочие места без такой гарантии называют нерегулярными. В целом доля работников с нерегулярной занятостью во всех возрастных группах выросла с 32,6% в 2003 году до 38,5% в 2026 году.

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Работодатели ищут опыт

Опрос 500 компаний с численностью не менее 100 работников, проведенный Федерацией предприятий Кореи, показал: 67,6% работодателей считают профильный опыт работы главным критерием при найме новых сотрудников. В прошлом году 28,1% вновь принятых сотрудников уже имели опыт работы по специальности, а 46,5% из них работали в этой сфере от одного до двух лет.

В то же время 30,5% выпускников университетов сообщили, что делали как минимум семестровый перерыв в учебе, чтобы укрепить свои квалификации. Первой работой для 15,9% молодых людей стала сфера размещения и питания. Уровень занятости молодежи в октябре составил 42,9% — это самый низкий показатель для этого месяца с 2020 года.

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