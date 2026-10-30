В Южной Корее в 2025 году зарегистрировали 6608 сообщений о насилии в отношении людей с инвалидностью — на 9,6% больше, чем годом ранее. Из них 3375 обращений классифицировали как сообщения о предполагаемом насилии, а число подтвержденных случаев составило 1505, что примерно на 4% больше в годовом исчислении, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Обращения от пострадавших

Немногим более четверти сообщений о предполагаемом насилии поступило от специалистов, которые по закону обязаны сообщать о таких случаях. К этой группе относятся сотрудники учреждений социальной защиты, медики и учителя. Количество таких обращений выросло на 12,3%.

На сообщения от людей, не имеющих юридической обязанности сообщать о насилии, пришлось 73,5% всех обращений о предполагаемом насилии. Количество сообщений, поданных самими пострадавшими, выросло на 31,7% — до 806. Среди людей с интеллектуальными нарушениями этот показатель увеличился на 53,1% и достиг 493.

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Пострадавшие и обидчики

Люди с нарушениями развития были пострадавшими в 1147 подтвержденных случаях, или в 76,2% от их общего числа. Среди них зафиксировали 1055 случаев в отношении людей с интеллектуальными нарушениями и 92 — в отношении людей с аутизмом.

Чаще всего насилие происходило в домах пострадавших — в 47,6% случаев. На учреждения социальной защиты для людей с инвалидностью пришлось 12,8%, а на жилье обидчиков — 6,4%. Мужчины составили 70,7% обидчиков. Члены семей и родственники пострадавших составили 38,5% таких лиц, другие люди — 38,1%, работники учреждений, обязанных сообщать о насилии, — 19,3%, а работники связанных учреждений без такой обязанности — 3,6%.

По видам насилия наиболее распространенным было физическое — 668 зафиксированных эпизодов, или 34,4%. Далее следовали эмоциональное насилие — 521 эпизод, или 26,8%, и финансовая эксплуатация — 394 эпизода, или 20,3%. Министерство заявило, что продолжит совершенствовать институциональные меры и системы реагирования, поскольку растут число сообщений, потребность в поддержке пострадавших и повторные случаи насилия.

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