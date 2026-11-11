В городе Соннам в Южной Корее утром 11 ноября пригородный автобус столкнулся с транспортными средствами, остановившимися перед светофором. Авария произошла в среду в час утреннего пик. Соннам расположен к югу от Сеула.

Столкновение с автомобилями

По данным The Hindu, автобус столкнулся с 32 транспортными средствами, после чего врезался в разделительную полосу. Пожарные сообщили, что автомобили стояли на светофоре, когда в них въехал автобус.

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Состояние пострадавших

Информацию о последствиях аварии обнародовала пожарная служба провинции Кёнгидо, в юрисдикцию которой входит Соннам. По ее данным, как минимум 57 человек проходили лечение после ДТП.

Среди пострадавших девять человек получили серьезные травмы. В то же время в пожарной службе отметили, что состояние ни одного из них не оценивалось как угрожающее жизни.

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