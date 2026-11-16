В Южной Корее Министерство образования усиливает контроль перед национальным вступительным экзаменом в университеты Suneung из-за риска использования для списывания очков с искусственным интеллектом и миниатюрных камер. В каждый из 1312 экзаменационных центров направят как минимум одного специально обученного сотрудника, который будет помогать наблюдателям проверять подозрительные очки, сообщает Korea Herald.

Проверка очков

Чиновники продемонстрировали журналистам, как ученик может заранее ввести запрос в систему ИИ, а во время экзамена активировать функцию касанием дужки очков. Наблюдателям поручили осматривать очки участников во время каждой части тестирования и обращать внимание на встроенные камеры, слишком толстую оправу, дисплеи, разъемы для зарядки и кнопки питания.

Министерство показало модели Meta и Rokid, которые могут быть похожи на обычные очки. Некоторые устройства имеют заметные камеры возле углов или в центре оправы, а на других под определенным углом могут появляться световые сигналы или характерные узоры. Если наблюдатель не сможет установить, являются ли очки устройством с ИИ, их передадут для проверки ответственному сотруднику центра, а при необходимости — в региональные ситуационные комнаты и совместный центр реагирования.

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Ученика, который неоднократно будет отказываться снять подозрительные очки для осмотра, после проверки могут признать нарушившим правила экзамена, даже если в очках не обнаружат электронных компонентов.

Меры против миниатюрных камер

Усиление контроля происходит после того, как кандидат, набравший наивысший балл на нынешнем квалификационном экзамене для налоговых бухгалтеров, заявил об использовании миниатюрной камеры, смартфона и генеративного ИИ. По его словам, он фотографировал задания, отправлял изображения в ИИ и проверял ответы на смартфоне. Полиция изучает переданные его адвокатом камеру, ноутбук и телефон, в том числе выясняет, где использовался смартфон и были ли причастны другие люди.

Премьер-министр Хан Сон Сук поручила проверить, можно ли отключить публичный Wi-Fi во всех пунктах сдачи экзамена, а также создать межведомственную группу реагирования. В то же время министерство не планирует массовых личных досмотров участников, а действующие правила не позволяют применять глушение сигнала из-за риска помех для экстренной связи и жителей близлежащих районов. Ведомство рассматривает дополнительные средства для будущих экзаменов, в частности детекторы радиочастот, металлодетекторы и устройства теплового обнаружения.

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