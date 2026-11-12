Как сообщает Korea Herald, правительство Южной Кореи и правящая Демократическая партия договорились продвигать более строгие требования к повторному назначению руководителей банковских холдингов. План объявили после встречи правительственных чиновников и депутатов партии в Национальном собрании в Сеуле, посвященной совершенствованию корпоративного управления в финансовых учреждениях.

Независимые директора

Комитет по выдвижению кандидатов на должность руководителя планируют формировать исключительно из независимых директоров. Председатель парламентского комитета по национальной политике, депутат Демократической партии Ю Дон Су заявил, что изменения должны предотвратить влияние действующих руководителей на процесс определения их преемников и сделать процедуру более прозрачной и справедливой.

Стороны также согласились разрешить акционерам предлагать кандидатов в независимые директора, входящие в комитет по выдвижению кандидатов.

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Повышенные требования к голосованию

По данным Комиссии по финансовым услугам, для первоначального назначения кандидата на должность CEO потребуется поддержка не менее двух третей всех членов комитета. Сейчас достаточно большинства голосов членов, присутствующих на заседании.

Для руководителя, претендующего на второй срок, требование будет более строгим: кандидат должен получить одобрение не менее трех четвертей всех членов комитета.

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