В Южной Корее основной фондовый индекс KOSPI в начале торгов в четверг вырос на 62,07 пункта, или на 1,32%, до 4759,58 пункта. На открытии рынок прибавил 1,01%. Об этом сообщает Korea Herald.

Восстановление после резкого падения

Накануне KOSPI упал более чем на 6%, нивелировав рост предыдущей сессии. Причиной стали опасения инвесторов относительно устойчивости торговли, связанной с искусственным интеллектом, после ночной распродажи технологических акций на Уолл-стрит.

Участники рынка также оценивали планы США ввести новый раунд пошлин на товары из 14 стран, среди которых есть Южная Корея. Американские фондовые индексы накануне закрылись разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0,33%, S&P 500 снизился на 0,25%, а Nasdaq Composite — на 0,62%.

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Динамика акций крупных компаний

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,23%, а бумаги производителя чипов SK hynix — на 3,69%. Акции SK Square, материнской компании SK hynix, выросли на 1,89%. Производитель энергетического оборудования Samsung Electro-Mechanics прибавил 4,9%.

По состоянию на 09:15 южнокорейская вона котировалась на уровне 1344,3 воны за доллар США — без изменений по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

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