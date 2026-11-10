В Вонджу в Южной Корее дерево гинкго возрастом около 1319 лет сбросило почти всю золотую листву в течение одного часа. Сильный ветер и резкое снижение температуры в субботу утром ускорили листопад, сообщает Korea Herald.

Листья опали между 7 и 8 утра

Еще в пятницу днем крона дерева была покрыта ярко-желтыми листьями. На следующее утро большинство листьев опало между 7:00 и 8:00, по данным Yonhap News Agency.

Посетители, ставшие свидетелями внезапной перемены, описывали падение листьев как дождь. Один из них написал в публикации на Naver Place, что прибыл около 7:00, когда дерево еще было покрыто золотыми листьями, а через час увидел почти голые ветви.

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Популярное осеннее место

Дерево находится в Бангё-ри, Мунмак-ып, и ежегодно привлекает посетителей своей золотой кроной. Обычно гинкго сохраняют желтые листья около 10 дней, а затем постепенно сбрасывают их.

Одна посетительница, которая планировала поездку в Вонджу с друзьями, узнала о листопаде на следующий день и изменила планы.

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