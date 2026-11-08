В Южной Корее число детей, поступающих в начальную школу в 2027 учебном году, впервые может составить менее 300 тысяч. Речь идет о детях, родившихся в 2020 году, сообщает Korea Herald.

Последствие снижения рождаемости

По данным Корейской службы статистической информации и Корейского института развития образования, показатель опустится ниже 300 тысяч всего через три года после того, как число новых первоклассников стало меньше 400 тысяч.

В 2020 году в стране родились 272 337 детей — на 10% меньше, чем годом ранее, согласно данным Министерства данных и статистики. В 2026 году в начальную школу поступили 301 442 ученика — это самый низкий показатель с 1964 года, когда ведомство начало вести соответствующую статистику.

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Прогнозы до 2030 года

Ожидается, что в 2027 году число первоклассников составит примерно четверть от 1,05 миллиона, зафиксированных в 1968 году. Сокращение числа детей школьного возраста вызывает обеспокоенность возможным закрытием школ, особенно в сельской местности, а также усилением образовательного неравенства между регионами.

По прогнозу, число новых учеников начальных школ будет сокращаться до 2030 года, хотя должно оставаться выше 200 тысяч. Это связывают с восстановлением рождаемости в 2024 году: тогда родились 238 317 детей, а в 2025 году — 254 341.

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