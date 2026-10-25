В Южной Корее окружной суд Тэджона оштрафовал врача корейской медицины на 20 миллионов вон, или около 15 тысяч долларов, после смерти 92-летнего пациента во время лечения акупунктурой. О решении суда сообщает Korea Herald.

Смерть пациента

Пациент проходил лечение от боли в спине. Врача обвинили в том, что он вызвал разрыв сердечной мышцы, когда около 14:35 14 августа 2022 года проводил акупунктуру в области грудной клетки. В тот же день примерно в 17:08 пациент умер.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция обвинения и суда

Прокуроры заявили, что врач не проверил пульс пациента и не объяснил ему риски акупунктуры в области грудной клетки. По их словам, после жалоб пациента на боль в груди и появления признаков затрудненного дыхания врач примерно 15 минут не наблюдал за ним — до потери пациентом сознания.

Суд отметил, что дело имело тяжелые последствия из-за смерти пациента. В то же время он учел признание врачом неправомерности своих действий, его раскаяние и урегулирование дела с семьей умершего.

Читай нас в