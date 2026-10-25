В городе Йоджу в провинции Кёнгидо, Южная Корея, посетители фестиваля Yeoju Ogoknaru наблюдали традиционное зрелище накхва. Во время него искры каскадом сыпались из подвешенных пучков. Действо прошло на причале Yeogang неподалеку от храма Silleuksa.

Традиционный показ накхва

По данным Korea Herald, накхва — это традиционный показ, во время которого из подвешенных пучков сыплются искры. Его провели в воскресенье в рамках фестиваля Yeoju Ogoknaru. Фото с события имеет кредит агентства Yonhap.

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Программа фестиваля

На фестивале также представили местную сельскохозяйственную продукцию, продуктовые палатки, выступления и активности, вдохновленные традициями эпохи Чосон. Название Yeoju Ogoknaru Festival объединяет слова «ogok», означающее пять основных зерновых культур, и «naru» — речную пристань. Таким образом, программа мероприятия объединила традиционный культурный показ с представлением местных продуктов и блюд.

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