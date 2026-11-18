ВМС Южной Кореи планировали 18 ноября провести в городе Кодже церемонию спуска на воду нового фрегата «Пхёнтхэк» водоизмещением 3 600 тонн. Как сообщает Korea Herald, корабль должны были спустить на воду на верфи компании Hanwha Ocean, расположенной примерно в 330 километрах к юго-востоку от Сеула.

Пятый корабль серии

«Пхёнтхэк» является пятым кораблем программы Ulsan-class Batch-III, предназначенной для замены устаревших фрегатов и патрульных боевых корветов. Фрегат назвали в честь города Пхёнтхэк, где базируется 2-й флот ВМС страны.

Корабль имеет длину 130 метров и ширину 15 метров. В его вооружение входят 127-миллиметровое главное орудие, вертикальные пусковые установки для противокорабельных ракет, управляемых ракет класса «корабль — корабль» и тактических ракет класса «корабль — поверхность», а также дальнобойные противолодочные торпеды.

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Радары и сонары

Фрегат оснащен разработанной в стране многофункциональной радиолокационной системой с фазированной антенной решеткой. Четыре неподвижные панели радара предназначены для наблюдения за воздушным и морским пространством во всех направлениях и одновременного поражения нескольких воздушных угроз.

Радиолокационные панели и инфракрасные датчики размещены в мачте, которая должна снижать заметность корабля для противника. Фрегат также имеет малошумную гибридную силовую установку и два отечественных сонара: корпусной и буксируемый, предназначенные для обнаружения и отслеживания подводных угроз.

Передача флоту

После испытаний «Пхёнтхэк» планируют передать ВМС Южной Кореи в конце 2027 года.

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