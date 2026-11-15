В Южной Корее среди подростков и людей в возрасте от 20 до 29 лет распространился шутливый тренд на создание с помощью генеративного ИИ изображений, имитирующих траурные портреты. Такие публикации, которые чаще всего появляются в Instagram, могут изображать якобы умершими самих пользователей или их друзей.

Имитация похоронных объявлений

Как сообщает Korea Herald, ИИ-изображения оформляют как черно-белые похоронные портреты и сопровождают памятными надписями. В некоторых постах также указывают дату рождения и вымышленную дату смерти, добавляют черные ленты и белые хризантемы. Из-за этого такие публикации трудно отличить от настоящих сообщений о смерти.

Реакции в комментариях различаются: пользователи, знающие о шутке, оставляют ироничные реплики, тогда как другие, не зная о фальшивом характере поста, выражают искренние соболезнования.

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Критика и реакция Meta

Эксперты предостерегают, что эта практика обесценивает смерть и похоронные традиции. Профессор кафедры похоронных услуг Университета Ильджи Ким Си Док призвал онлайн-платформы принять меры, чтобы ограничить распространение такого контента.

Компания Meta, которой принадлежит Instagram, заявила, что ограничивает или удаляет контент, нарушающий стандарты сообщества. Пользователи могут пожаловаться на измененные изображения частных лиц, в том числе несовершеннолетних, если они были опубликованы без согласия.

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