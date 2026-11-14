В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна на этой неделе снизился до 39%, что на 2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на еженедельный опрос Gallup Korea.

Исследование проводилось со вторника по четверг среди 1002 респондентов в возрасте от 18 лет. На прошлой неделе деятельность президента положительно оценивали 41% участников опроса. В октябре показатель опускался до 37%, а в последние недели колебался около отметки 40%.

Причины недовольства

Доля тех, кто негативно оценивает работу Ли Чжэ Мёна, осталась на уровне 50%. Среди причин неодобрения респонденты чаще всего называли политику в сфере недвижимости — 17%. Еще 15% ссылались на экономические вопросы и благосостояние.

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Среди участников, положительно оценивающих деятельность президента, 19% назвали экономику и вопросы благосостояния. Дипломатию как причину положительной оценки указали 17% респондентов, коммуникацию — 9%.

Поддержка партий

Опрос состоялся на фоне политических споров вокруг законопроекта о специальном прокуроре, связанного с утверждениями о якобы сфабрикованных обвинениях против Ли Чжэ Мёна. На прошлой неделе документ был принят в Национальном собрании. В материале также упоминаются опасения по поводу правительственной политики в сфере недвижимости и нестабильности фондового рынка.

Поддержка правящей Демократической партии выросла на 3 процентных пункта — до 39%. Рейтинг главной оппозиционной Партии народной силы снизился на 2 пункта, до 26%. Разрыв между партиями составляет 13 процентных пунктов. Погрешность опроса — плюс-минус 3,1 процентного пункта при уровне доверия 95%.

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