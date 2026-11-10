Антимонопольный регулятор Южной Кореи перешёл к финальному этапу рассмотрения приобретения оператором платёжных сервисов Naver Financial компании Dunamu, управляющей криптовалютной биржей Upbit. Секретариат Комиссии по справедливой торговле представил доклад на рассмотрение полного состава ведомства и рекомендовал условно одобрить сделку после оценки обновлённых обязательств компаний, сообщает Korea Herald.

Сделка может объединить крупнейшего в стране поставщика онлайн-платежей и крупнейшую криптовалютную биржу, создав цифровую финансовую платформу ориентировочной стоимостью 20 трлн вон, или $14,9 млрд. Полный состав Комиссии должен решить, одобрить ли операцию, установить для неё условия или заблокировать её. Решение ожидается до конца года — почти через год после подачи компаниями заявки на согласование.

Согласно условиям предложенной сделки по обмену акциями, акционеры Dunamu должны получить примерно 2,54 акции Naver Financial за одну акцию Dunamu. После завершения сделки Dunamu станет стопроцентной дочерней компанией Naver Financial.

Риски для цифровых финансов

В Комиссии по справедливой торговле считают, что операция может ограничить конкуренцию на рынках цифровых финансов. Проверка охватила 10 потенциально затронутых сегментов, включая онлайн-платежи, криптовалютные биржи, поиск, онлайн-шопинг и сервисы финансовых данных.

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Регулятор проанализировал 12 вариантов пересечения или взаимодействия бизнесов компаний и выявил конкурентные риски в 10 из них. В то же время прямое наложение деятельности в сфере платформ для инвестирования в акции и онлайн-площадок подержанных товаров, по оценке ведомства, вряд ли существенно ограничит конкуренцию.

Оценка рынка стейблкоинов

Проверка также касалась ещё не сформировавшегося рынка стейблкоинов, номинированных в вонах, хотя нормативной базы для их выпуска в стране пока нет. Представитель регулятора Чон Сон Бок заявил, что законопроект о таких стейблкоинах уже внесён, а выход на этот рынок определён приоритетом в документах компаний.

В ходе оценки были определены четыре возможных источника негативного влияния на конкуренцию, среди которых связи между выпуском стейблкоинов и криптовалютной торговлей, а также между криптоторговлей и онлайн-платежами. Регулятор опасается, что объединённая структура сможет получить преимущество, объединив сеть Naver Pay с криптобиржей Upbit, если выпуск стейблкоинов, номинированных в вонах, будет разрешён.

Комиссия не раскрыла предложенные компаниями меры из-за их предварительного статуса. Среди возможных условий назывались требование равного отношения к конкурентам или ограничения определённых бизнес-практик. Naver и Naver Financial заявили, что предоставили регулятору запрошенную информацию и продолжат сотрудничать с ним.

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