В Южной Корее исследователи проанализировали результаты паллиативных операций у пациентов с раком желудка IV стадии и не выявили связи между большим числом удалённых лимфатических узлов и более высоким риском осложнений или смерти в течение 30 дней. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование команды медиков из Korea University Anam Hospital и Gyeongsang National University Changwon Hospital.

Данные 855 пациентов

Учёные отобрали 855 больных с патологически подтверждённым раком желудка IV стадии, которым проводили паллиативную, то есть нерадикальную, гастрэктомию. Данные взяли из общенациональных реестров Корейской ассоциации рака желудка за 2019 и 2023 годы, охватывавших 26 828 случаев.

Пациентов разделили на две группы по числу удалённых лимфатических узлов: менее 15 узлов — 62 человека, 15 или более — 793 человека. Авторы отдельно подчеркнули, что это разделение основывалось на количестве узлов, а не на прямом сравнении анатомических объёмов лимфодиссекции D1 и D2.

Различия между группами

До статистической корректировки в группе с меньшим числом удалённых узлов 30-дневные осложнения зафиксировали у 43,5% пациентов, а смертность составила 17,7%. В группе с 15 или более узлами эти показатели составили 29,8% и 6,8% соответственно.

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После взвешивания по возрасту, полу, индексу массы тела, сопутствующим заболеваниям, предоперационной химиотерапии, типу операции и другим параметрам частота осложнений составила 45,1% против 30,9%, а смертность — 19,7% против 7,8%.

Ограничения выводов

Исследователи предупредили, что эти результаты не доказывают безопасность или лечебную пользу удаления большего числа лимфатических узлов. В группе ограниченного вмешательства было больше пациентов с худшим физическим состоянием перед операцией, а также тех, кому проводили открытую операцию или полное удаление желудка. На показатели могли влиять хрупкость пациентов, их нутритивный статус, распространённость заболевания и обстоятельства, при которых выбирали операцию.

Наибольшая описательная разница среди отдельных осложнений была зафиксирована по пневмонии: 14,8% в группе с меньшим числом узлов против 3,7% во второй группе. Вместе с тем авторы отметили, что из-за небольшого числа таких случаев эти данные не дают оснований для надёжных выводов о статистической значимости или причинно-следственной связи.

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