В Иксане, Южная Корея, сын спас своего 58-летнего отца-пожарного Ли Чон Ока, у которого произошла остановка сердца во время вечерней пробежки. Начальник пожарной станции Кимдже бегал в парке вместе с сыном Ли Ган Хёном 11 октября, когда ему внезапно стало плохо.

Реанимация до прибытия спасателей

Как сообщает Korea Herald, инцидент произошел примерно в 21:00. Ли Ган Хён сразу позвонил в экстренную службу 119 и начал проводить отцу сердечно-легочную реанимацию по инструкциям оператора. Навыкам оказания такой помощи он научился у отца.

Спасатели прибыли на место через пять минут после вызова. К тому моменту пульс мужчины восстановился, однако его сердце снова остановилось. Сотрудники экстренных служб провели сердечно-легочную реанимацию и применили дефибриллятор, после чего смогли восстановить сердечную деятельность.

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Возвращение к службе

Ли Чон Ока доставили в университетскую больницу Вонгван, где он прошел интенсивное лечение и чрескожное коронарное вмешательство. Пожарный выздоровел и 2 ноября вернулся к работе.

Ли Чон Ок поблагодарил сына за спокойную реакцию, а спасателей — за оказанную помощь. Власти провинции Северная Чолла заявили, что усилят обучение населения навыкам сердечно-легочной реанимации.

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